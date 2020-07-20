IT-эксперт при Госдуме рассказал, как обезопасить себя от хакеров

Евгений Лифшиц отметил, что если VPN-сервис неблагонадежен, то злоумышленники могут получить личные данные пользователя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы личные данные не достались злоумышленникам в интернете, не нужно использовать VPN-соединение в повседневной жизни. Об этом рассказал URA.RU член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

VPN — это виртуальная сеть, которая должна защищать личные данные пользователя от хакеров. Предполагается, что использование этой сети позволяет сохранять конфиденциальность в сети. Однако, по словам эксперта, VPN-сервисы несут больше опасности, чем защиты.

По словам Лифшица, такие сервисы не нужны в повседневной жизни. «Иногда [VPN-сервисы] необходимы по работе — для передачи коммерческих данных. В повседневности они не имеют никакой ценности». По словам эксперта, если человек не совершает преступлений, которые хочет скрыть с помощью VPN, то и защищаться ему не надо. Иначе его пароли могут оказаться в руках злоумышленников.

«Пользователь, устанавливая VPN, считает, что он себя обезопасил, но провайдер сервиса может допустить утечку данных», — рассказал Лифшиц. По его словам, если VPN-сервис неблагонадежен, то злоумышленники могут получить пароли и другие личные данные пользователя. Эксперт отметил, что сейчас существуют тысячи компаний, предлагающих защищенное соединение и обычный человек может ошибиться с выбором надежной.

Ранее сообщалось, что в Сети появились данные 20 млн пользователей, использующих соединение VPN в интернете. В открытый доступ утекли электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.

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