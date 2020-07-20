Близких екатеринбургского депутата поразил коронавирус

Роман Ступников самоизолировался вместе с больной женой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В семье еще одного екатеринбургского депутата обнаружили коронавирус. Как сообщил URA.RU член фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга Роман Ступников, несмотря на все меры предосторожности, его мама заразилась коронавирусом.

«Еще в выходные увезли в Сысерть маму (кто не в курсе, екатеринбуржцев с короной кладут туда) следом за ней симптомы появились у жены. Прибывшая скорая пояснила, что сейчас большинство лечится дома, увозят тяжелые формы и возрастных. Тесты только в больнице, где вы эту заразу подхватите уже на 100%. Амбулаторно лечит участковый терапевт, но вызовов настолько много, что, обратившись в субботу, визит врача получим только сегодня и то не факт», — прокомментировал Роман Ступников.

Он все же отметил работу скорой: во время звонка его предупредили, что машина приедет небыстро. Однако с момента обращения до приезда бригады прошло около трех часов — меньше, чем ожидал народный избранник. В настоящее время у его супруги температура колеблется от 37 до 38 градусов Цельсия, присутствуют симптомы легкой простуды, нет обоняния и вкуса. Сам Ступников чувствует себя здоровым. «Я сдавал тест в начале июля. Участковая терапевт сказала, что меня по телефону пригласят в поликлинику для повторной сдачи. Жду звонка», рассказал депутат. Он самоизолировался вместе с женой.

По словам Ступникова, в последнее время он пару раз заходил в здание мэрии, но оба раза надевал медицинскую маску. Последнее пленарное заседание думы проходило более трех недель назад — в июне. Однако парламентарий на минувшей неделе принимал участие в заседании обкома КПРФ.

Ранее коронавирусом заболела депутат гордумы Елена Дерягина, которая скончалась в больнице от тромбоэмболии. Кроме того, COVID-19 переболел депутат Владимир Крицкий.