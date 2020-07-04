Задержанная за хищение 40 млн замглавы науки РФ не признает вину

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Чиновница находится в московском изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич, задержанная по подозрению в мошенничестве на 40 млн рублей, не признает свою вину. Сейчас чиновница находится в московском изоляторе на Петровке, 38, где ее посетили члены Общественной наблюдательной комиссии.

«Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю. Виновной себя, разумеется, не признаю», — приводит слова Лукашевич RT.

Чиновница пожаловалась на то, что ее не кормили двое суток. Также она показала синяк на руке, который остался от наручников. Сейчас Лукашевич находится в камере с соседкой, обвиняемой в мошенничестве. В ОНК считают, что между женщинами напряженные отношения.

Марина Лукашевич была задержана в Москве 3 июля по делу об афере на 40 млн рублей. Некая предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки РФ, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, однако они были выполнены некачественно. Политолог Евгений Минченко в разговоре с URA.RU предположил, что задержание чиновницы не отразится на работе министерства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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