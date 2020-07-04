Задержанная за хищение 40 млн замглавы науки РФ не признает вину

Чиновница находится в московском изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич, задержанная по подозрению в мошенничестве на 40 млн рублей, не признает свою вину. Сейчас чиновница находится в московском изоляторе на Петровке, 38, где ее посетили члены Общественной наблюдательной комиссии.

«Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю. Виновной себя, разумеется, не признаю», — приводит слова Лукашевич RT.

Чиновница пожаловалась на то, что ее не кормили двое суток. Также она показала синяк на руке, который остался от наручников. Сейчас Лукашевич находится в камере с соседкой, обвиняемой в мошенничестве. В ОНК считают, что между женщинами напряженные отношения.

Марина Лукашевич была задержана в Москве 3 июля по делу об афере на 40 млн рублей. Некая предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки РФ, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, однако они были выполнены некачественно. Политолог Евгений Минченко в разговоре с URA.RU предположил, что задержание чиновницы не отразится на работе министерства.

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