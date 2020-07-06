Арестована заместитель министра образования России

Марина Лукашевич отправлена под стражу до 16 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тверской районный суд Москвы постановил арестовать замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич на 1,5 месяца. Она подозревается в мошенничестве на 50 млн рублей.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа», — приводит РИА «Новости» постановления суда. В ходе судебного заседания следователь отметил, что ущерб превышает 50 миллионов рублей. Изначально МВД России заявляло, что ущерб составляет порядка 40 миллионов.

Согласно судебным материалам, Лукашевич, занимавшая во время преступления должность гендиректора «Центра развития науки», вместе с соучастником, сотрудником Минобрнауки Михаилом Поповым совершили хищение бюджетных денег. Министерство, по данным следствия, заключило с центром госконтракты, однако получало работы, основанные на плагиате и не имеющие научной ценности.

Лукашевич была задержана 3 июля. Она не признает свою вину. После данного инцидента с задержанием Лукашевич действующий министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, должен подать в отставку, заявил исполнительный секретарь центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

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