Счет безработных идет на десятки тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество безработных свердловчан за время коронавирусных ограничений увеличилось в пять раз и достигло почти 99 тысяч человек. Об этом на совещании в уральском полпредстве сообщил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

«Число безработных в Свердловской области достигло почти 99 тысяч человек», — сказал Чемезов. По его словам, еще 45 тысяч человек работает в режиме неполной занятости. Областные власти опасаются, что многие из них также пополнят ряды безработных. К осени прогнозируется увеличение их количества в регионе прогнозируется на уровне 120 тысяч человек, отметил Олег Чемезов.

По его словам, за время вызванного коронавирусом кризиса прибыль предприятий Свердловской области снизилась на 42%. Доходы региональной казны снизились на 10,5 миллиарда рублей, а расходы увеличились на 25 миллиардов рублей. «По итогам года мы потеряем 60 миллиардов рублей бюджетных доходов и четверть предприятий малого и среднего бизнеса», — напророчил чиновник.

Он призвал федеральные власти рассмотреть возможность оказания мер господдержки предприятиям, исходя не из кодов ОКВЭД, а из показателей снижения снижению выручки. Помощник уральского полпреда президента РФ Максим Фадеев призвал Чемезова и представителей своих регионов сформулировать свои предложения в письменном виде и не позднее 17 июля предоставить в аппарат полномочного представителя. После этого они будут переданы в администрацию президента.