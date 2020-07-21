В России предложили установить «срок годности» для многоэтажек

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее руководитель компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко объяснил, можно ли не платить взносы за капремонт . Он отметил, что если взносы не платить, то в почтовом ящике можно обнаружить требование от судебных приставов, и сумма в этом документе может оказаться существенной, поскольку в нее будут включены и все пропущенные платежи, и пени по ним.

По его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра. Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, введение ГОСТа заставит девелоперов улучшить качество строительства. Кроме этого, подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости от типов приобретаемого жилья, считает директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60—80 лет, а в «панели» его следует проводить раз в 20—25 лет.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — передают « Известия » слова председателя союза Петра Шелища.

Российских застройщиков хотят обязать высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. С инициативой создать такой ГОСТ обратились в Минстрой РФ представители Союза потребителей.

Застройщиков обяжут высчитывать «срок годности» домов и сообщать его покупателям Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно