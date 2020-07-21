20 июля 2020

США приблизили введение санкций против «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Трансляция голосования велась на сайте палаты представителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские конгрессмены одобрили внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в проект оборонного бюджета. Трансляция голосования велась на сайте палаты представителей.

«Палата представителей Конгресса США 20 июля единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“ в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год», — пишет ТАСС. Отмечается, что инициатива подразумевает ужесточение уже существующих санкций за счет введения ограничений против компаний и лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что американские санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не отвечают международному праву. Он считает, что число угроз и санкций со стороны Вашингтона стало слишком большим, особенно в отношении Европы. Также Боррель отметил подобное поведение США в отношении Ирана и Кубы. А в начале июля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Она выступила против санкций США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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