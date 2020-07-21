США приблизили введение санкций против «Северного потока — 2»

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что американские санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не отвечают международному праву. Он считает, что число угроз и санкций со стороны Вашингтона стало слишком большим, особенно в отношении Европы. Также Боррель отметил подобное поведение США в отношении Ирана и Кубы. А в начале июля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2» . Она выступила против санкций США.

«Палата представителей Конгресса США 20 июля единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“ в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год», — пишет ТАСС. Отмечается, что инициатива подразумевает ужесточение уже существующих санкций за счет введения ограничений против компаний и лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков.

Американские конгрессмены одобрили внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в проект оборонного бюджета. Трансляция голосования велась на сайте палаты представителей.

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