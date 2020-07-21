Из-за потопа в Нижних Сергах введен режим ЧС (Фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители города Нижние Серги (Свердловская область) продолжают бороться с последствиями паводка. В социальных сетях пострадавшие делятся записями жуткого потопа и жалуются на свои потери. Самые ужасающие видео — в подборке URA.RU.

Ранее стало известно, что улицы города Нижние Серги затопило после ливня: из-за осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных домов. «Снесло несколько строений, они уткнулись в мост и создали затор, из-за этого пошел сильный разлив», — написал пользователь «ВКонтакте» Андрей Агапов.

Весь город отключен от электричества. Как сообщают местные жители в соцсетях, в их домах по-прежнему нет света, город завален обломками, а деревья на улицах вырваны с корнем. Течением унесло гаражи, автомобили и части домов. «У меня гараж уплыл со снегоходом», — поделился пользователь «ВКонтакте» Ваня Иванов. Многие жалуются на разрушенные сады. «Как будто огорода и не существовало», — сокрушается Паша Стенин.

Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Из-за паводка в регионе был введен режим ЧС. По информации регионального МЧС, в городе затопило 231 жилой дом, в которых в общей сложности проживает 550 человек. Спасатели проверили все затопленные дома, эвакуировано 7 человек, в пунктах временного размещения находится 5 человек, пострадавших нет.

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