20 июля 2020
19 июля 2020

Власти ЯНАО получили иск из-за свалки в несколько гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , мусоровоз, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, помойка
Ямальских чиновников обязали убрать мусор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО получил иск из-за гигантской незаконной свалки в Пуровском районе. Природоохранная прокуратура округа потребовала от чиновников убрать мусор, который занимает 4 гектара, говорится в письменном заявлении надзорного органа.

Проверка началась после обращения ямальского активиста Алексея Шевцова. В письме в прокуратуру он указал, что в районе поселка Ханымей находится огромная нелегальная свалка. В ходе проверки выяснилось, что горы мусора сброшены на землях лесного фонда Муравленковского участкового лесничества Ноябрьского лесничества.

«Проведен плановый осмотр указанного лесного участка. В результате осмотра обнаружена свалка бытовых, строительных и промышленных отходов на площади более 4,16 га», — говорится в ответном письме заместителя природоохранного прокурора Андрея Целовальникова (скан есть в распоряжении URA.RU). На участке были найдены и бытовые, и промышленные отходы. В итоге прокуратура подала в суд на департамент природно-ресурсного регулирования.

Это не первая экологическая проблема в Пуровском районе, которую обнаружили за последнее время. В середине июля жители поселка Пуровска пожаловались на выбросы местного асфальтового завода. Источники URA.RU считают, что экологическая ситуация в населенном пункте станет проблемой для Антона Колодина, недавно занявшего кресло замглавы района.

Фото: Алексей Шевцов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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