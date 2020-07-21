Власти ЯНАО получили иск из-за свалки в несколько гектаров

Департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО получил иск из-за гигантской незаконной свалки в Пуровском районе. Природоохранная прокуратура округа потребовала от чиновников убрать мусор, который занимает 4 гектара, говорится в письменном заявлении надзорного органа.
Проверка началась после обращения ямальского активиста Алексея Шевцова. В письме в прокуратуру он указал, что в районе поселка Ханымей находится огромная нелегальная свалка. В ходе проверки выяснилось, что горы мусора сброшены на землях лесного фонда Муравленковского участкового лесничества Ноябрьского лесничества.
«Проведен плановый осмотр указанного лесного участка. В результате осмотра обнаружена свалка бытовых, строительных и промышленных отходов на площади более 4,16 га», — говорится в ответном письме заместителя природоохранного прокурора Андрея Целовальникова (скан есть в распоряжении URA.RU). На участке были найдены и бытовые, и промышленные отходы. В итоге прокуратура подала в суд на департамент природно-ресурсного регулирования.
Это не первая экологическая проблема в Пуровском районе, которую обнаружили за последнее время. В середине июля жители поселка Пуровска пожаловались на выбросы местного асфальтового завода. Источники URA.RU считают, что экологическая ситуация в населенном пункте станет проблемой для Антона Колодина, недавно занявшего кресло замглавы района.
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