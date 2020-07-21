В больницы поступает много людей с сильным поражением легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки зафиксировано 227 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе выявлено 18 250 инфицированных. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Свердловской области. В регионе зарегистрировано 10 новых смертей от коронавируса, за все время от инфекции погибли 205 жителей региона.

«Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+128), Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Режевского городского округа, Североуральска, Серова, Тавдинского и Туринского городских округов», — сообщили в оперштабе.

По данным инсайдера URA.RU, смертность от коронавируса в регионе остается высокой, например, в выходные в военном госпитале похоронили 11 пациентов. Источник отметил, что остается высоким количество очень пожилых пациентов с большими поражениями легких, а также много полных молодых людей. URA.RU попросило оперштаб прокомментировать эти сообщения, на момент публикации ответ не поступил.

Число новых заболевших в регионе уменьшается, вчера было 234 заболевших за день. Сегодня коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 0,83 (см. ТАБЛИЦУ). Но несмотря на оптимистичный показатель, количество смертей продолжает расти.

Состояние 184 госпитализированных пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 155 — в реанимации, в том числе 70 — на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 849 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписали 404 человека, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 12 496 человека.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19. На ней — число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 20 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (11463), затем в Нижнем Тагиле (962), Верхней Пышме (454), Первоуральске (439), Березовском (369) Ревде (248), Каменске-Уральском и Каменском районе (223), Невьянске (209), Нижнесергинском районе (203), Реже (включая район — 179), Полевском (164), Красноуфимске (с учетом района — 151), Краснотурьинске (150), Асбесте (134), Серове (134), Артемовском (132), Белоярском районе (120), Камышловском районе (118), Ирбите (в т. ч. район — 117), Среднеуральске (112), Кировграде (111), Арамили (109), Сысерти (107), Верхотурье (86), Туринске (80), Алапаевске (включая район — 78), а также Кушве (75), Горноуральском городском округе (68) и Талицком районе (66), Дегтярске (64), Североуральске (60), Богдановиче (57), Сухом Логу (57), Верхней Салде (49), Красноуральске (42).

В Тавде выявлено 40 случаев заболевания, в Артинском районе — 37, в Ачите — 36, по 35— в ЗАТО Свободный и Шале, 31— в Верхнем Дуброво, 30— в Нижней Салде, 29 — в Верхнем Тагиле, 26— в Пышминском районе, 24 — в Бисерти, по 23— в Качканаре и Нижней Туре, 22 — в Слободо-Туринском районе, 21— в Тугулыме, 20 —в Ивделе, 18— в Верхней Туре, 17 — в Карпинске и Новой Ляле, 12 — в Староуткинске, девять — в поселке Уральский и Верх-Нейвинском, восемь — в Байкалово, семь — Волчанске, шесть — в Рефтинском и Малышева, пять — в поселке Сосьве, два — в Гарях, один — в Пелыме.

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