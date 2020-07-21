Путин наградил орденом Эдуарда Росселя

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Демидовская премия. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Эдуард Россель 14 лет возглавлял правительство Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Свердловской области, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Росселя Эдуарда Эргартовича», — говорится в опубликованном указе.

Эдуард Россель был губернатором Свердловской области с 1995 по 2009 годы. В настоящее время он представляет регион в Совете Федерации, где также работает в комитете по бюджету и финансовым рынкам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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