Рамзан Кадыров ответил снимком с оружием на санкции США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров имеет разрешение на оружие, его снимок с автоматами не должен вызвать никаких проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. В случае если владение огнестрельным оружием — здесь не важно, кто ты, рядовой гражданин, губернатор или президент — осуществляется в соответствии с законом, оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос журналиста о том, должны ли правоохранительные органы отреагировать на фотографию Кадырова на фоне арсенала.

Ранее стало известно, что США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены и двух дочерей. По словам госсекретаря США Майка Помпео, чеченский лидер причастен к серьезным нарушениям прав человека. В ответ на это заявление Кадыров опубликовал фотографию в оружейной комнате с автоматами, сопроводив снимок комментарием «Помпео, мы принимаем бой», передает портал «Утро.ру».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на введение санкций против Кадырова. Она отметила, что это будет нелегко, однако РФ найдет решение, пишет «Национальная служба новостей».

Рамзан Кадыров в оружейной комнате Фото: talegram-канал Рамзана Кадырова

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