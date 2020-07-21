В России изменили правила выборов

Россияне смогут по три дня голосовать на выборах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Выборы в России теперь смогут длиться по несколько дней. Закон об изменениях в избирательном законодательстве России принят в окончательном третьем чтении, сообщает сайт Госдумы.

«Голосовать по закону можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд. Закон разрешит проводить голосование на выборах, включая повторное голосование и повторные выборы», — объяснило ведомство.

Длительность голосования определяет избирательная комиссия, которая проводит выборы. Новый закон распространяется и на регионы. Местные избиркомы также могут назначать трехдневные голосования. Однако при таких выборах невозможно будет отдать свой голос досрочно или по открепительному удостоверению, объяснили в Госдуме.

Несмотря на поддержку нового закона государственной думой участковые избирательные комиссии оказались против поправки. Они просили отказаться от трехдневного голосования, объяснив это тем, что даже один день дается УИКам тяжело.

Впервые голосование, растянутое на несколько дней, опробовали на плебесците по поправкам в Конституцию. Россияне имели возможность прийти на участки с 25 июня по 1 июля включительно.

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