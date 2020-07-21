Свердловский губернатор поменял планы из-за затопленного города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил планы — вместо участия в совещании штаба по борьбе с коронавирусом он отправился в город Нижние Серги. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.
Начала заседания штаба по борьбе с коронавирусом с главами муниципалитетов был запланирован 16:00. Однако, по данным ДИП, в это время губернатор выдвинется в Нижние Серги. Предполагается, что на месте он будет уже к 18:00.
Улицы Нижних Серег затопило после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, необходимо ремонтировать четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. На место ЧП уже вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.
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