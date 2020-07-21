Свердловский губернатор поменял планы из-за затопленного города

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отправился в затопленный город Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Наводнение в Нижних Сергах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил планы — вместо участия в совещании штаба по борьбе с коронавирусом он отправился в город Нижние Серги. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Начала заседания штаба по борьбе с коронавирусом с главами муниципалитетов был запланирован 16:00. Однако, по данным ДИП, в это время губернатор выдвинется в Нижние Серги. Предполагается, что на месте он будет уже к 18:00.

Улицы Нижних Серег затопило после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, необходимо ремонтировать четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. На место ЧП уже вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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