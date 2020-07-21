Рамзан Кадыров ждет Майка Помпео в селе Беной Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приехал в свое родовое селение Беной и пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео, после того, как попал в один из санкционных списков страны. Видеозапись с его обращением опубликована в аккаунте Instagram ЧГТРК «Грозный».

«Помпео, приезжай. Здесь очень красиво. Поговорим с тобой, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал Кадыров. Также глава республики удивился большому числу санкционных списков в США, которые есть в США.

Ранее стало известно, что США вводят санкции против Кадырова, его жены и двух дочерей. По словам госсекретаря США Майка Помпео, чеченский лидер причастен к серьезным нарушениям прав человека. В ответ на это заявление глава республики опубликовал фотографию в оружейной комнате с автоматами, сопроводив снимок комментарием «Помпео, мы принимаем бой, пишет VSE42.Ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Кадыров имеет разрешение на оружие, его снимок с автоматами не должен вызвать никаких проблем.

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