Подозреваемый в захвате автобуса провел в тюрьме 10 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подозреваемым в захвате автобуса с заложниками в украинском городе Луцк оказался уроженец Оренбуржской области. Об этом сообщил замглавы МВД страны Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим Степанович 06.11. 1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации», — пишет Геращенко. По его словам, захватчик был дважды судим, и отбывал наказание в тюрьме в общей сложности 10 лет. В 1994 году и в 2005 году Кривоша обвиняли в мошенничестве, бандитизме, вымогательстве и незаконном хранении, приобретении, изготовлении, сбыте и обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

В Луцке мужчина захватил пассажирский автобус с 20 заложниками. Изначально захватчик представился Максимом Плохим. Он рассказал, что автобус захватил с целью «сломать систему». Согласно его требованиям, политики, а также главы судов и церквей должны заявить, что они являются террористами в законе, а президент Украины Владимир Зеленский должен опубликовал фильм «Земляне».

Захватчик сообщил, что в городе есть еще один заминированный транспорт. Он угрожает взорвать автобус и вторую бомбу в случае штурма, передает «Национальная служба новостей». Мужчина утверждает, что среди заложников есть дети и беременные. Как пишет Life , у него имеются психические расстройства. Согласно данным издания, мужчина недавно был на учете у психиатра.

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