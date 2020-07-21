Зачем Москва ввела трехдневные выборы по всей стране

Растягивание сроков для голосования поспособствует более высокой явке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изменения в избирательном законодательстве направлены на создание комфортных для россиян условий при голосовании. Так специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов прокомментировал URA.RU информацию о том, что в России увеличивается число дней для волеизъявления на выборах.

«Внесение изменений было вполне ожидаемо. Исследование ВЦИОМ мои соображения подтверждает. Более половины респондентов отметили, что это правильное решение. То есть, увеличение сроков для голосования можно рассматривать, как вполне закономерную эволюцию», — сказал Малахов. По его словам, новый закон дает возможность принять участие в голосовании большему числу жителей, так как многие не могут прийти в один день по разным причинам. При этом Малахов отметил, что новая норма направлена на создание безопасных условий для избирателей.

По словам эксперта, Россия не является новатором в этом вопросе. «Мы скорее пользуемся тем опытом, который реализовывается по всему миру уже не первый год», — отметил он.

Что касается субъектов голосования, то новый закон будет способствовать созданию равных, но конкурентных условий борьбы, сказал Малахов. Как объяснил эксперт, кандидатам и партиям придется быть более активными. Эксперт рассказал о возможности для партий заменять своих представителей в избирательных комиссиях. Он подчеркнул, что этот механизм обеспечивает право партий на объективность и снижение уровня ангажированности.

Политолог отметил важность того, что при совмещении дней голосования на выборах разных уровней контроль за процессом голосования будет принадлежать комиссии более высокого уровня. Таким образом, процесс окажется более слаженным и организованным.

В законе также прописана роль наблюдателей при голосовании. Самое важное, по мнению эксперта, заключается в том, что в региональных выборах смогут участвовать только те наблюдатели, которые являются избирателями в своем регионе. Таким образом, можно будет избежать различного рода провокаций и соблюсти чистоту выборов, заключил Малахов.

Ранее в Госдуме приняли закон об изменениях в избирательном законодательстве России. Теперь выборы в стране смогут длиться до трех дней. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что избирательная система России готова к трехдневному голосованию. Отмечается, что по новому закону такой формат будет касаться как местных, так и думских выборов, передает телеканал 360.

Голосование по поправкам в Конституцию стало первым в России, продлившимся несколько дней. Его было решено проводить в течение недели, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди участников. Россияне имели возможность прийти на участки с 25 июня по 1 июля включительно.