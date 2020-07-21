Заболевание в любом случае станет сезонным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшем будущем реализуется один из двух вариантов присутствия COVID-19 в жизнях людей. Заболевание либо деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом. Такое мнение выразил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России (находится в ведении правительства РФ) Владимир Никифоров.

«Мы переболеем, и он перезаточится, и, в конце концов, мы друг с другом сживемся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание», — приводит РИА «Новости» слова ученого. Никифоров отмечает, что если коронавирус приобретет характер гриппа, то будет серьезным заболеванием, но к лету и оно станет проходить.

Комментируя вторую волну COVID, спикер отметил, что осенью не будет серьезной вспышки заболеваемости. Никифоров подчеркнул, что инфекционные болезни не грозят человечеству вымиранием, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее в ВОЗ заявляли, что будет три волны COVID, которые растянутся на два-три года. После этого антитела к вирусу появятся у 80% жителей планеты.