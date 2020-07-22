На Урал вновь придет аномальная жара

На Урале будет наблюдаться превышение климатической нормы Фото: Илья Московец © URA.RU

В России на этой неделе наступит аномальная жара. Наибольшее отклонение от климатической нормы будет наблюдаться на севере европейской части России, Урала и Якутии, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет свидетельствует о значительном превышении климатической нормы) на севере европейской части России, Урала и Якутии», — приводит слова Вильфанда ТАСС. По данным синоптиков, аномальная жара продержится до конца недели.

Согласно прогнозу, в европейской части страны, в Республике Коми и Архангельской области установится 24-26 градусов тепла. В Якутии прогнозируется 26-31 градус, что превышает климатическую норму на 14 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что в июле, как и в первом летнем месяце, на европейской территории будет наблюдаться чередование солнечной и очень жаркой погоды с ливнями, грозами и градом, сообщает «Общественное телевидение России». При этом Урал, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ждет рекордно высокая температура. Данные прогнозы оправдались. В середине июля в Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях температура превысила норму на 6-7 градусов и достигала 40 градусов.