На Урал вместо обещанных штормов придет аномальная жара

На Урале может обновиться рекорд максимальной температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Урале в ближайшую неделю установится рекордно высокая температура. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха в Екатеринбурге достигнет +30 градусов. Во вторник, среду и четверг будет еще теплее — до 35 градусов», — сообщил Леус. По его словам, на Урале в эти дни может обновиться рекорд максимальной температуры.

Также эксперт отметил, что уральцев ожидает повышенное атмосферное давление. В связи с этим в регионах установится переменная облачность, дождей не предвидится. Прогнозы МЧС об ураганном ветре и ливнях пока не сбылись.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, которое «переворачивает все с ног на голову». По его словам, все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям. А замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов рассказал URA.RU, что в августе жителей страны ожидает «равномерная аномалия» — температура будет примерно на 1,5 градуса выше нормы.

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