Шедшего к Путину якутского шамана отпустили из психбольницы

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Шаман находился в психбольнице с середины мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Якутского шамана Александра Габышева, шедшего к президенту РФ Владимиру Путину через всю страну, выписали из психиатрической клиники. В ней мужчина находился с середины мая.

«После проведенной 21 июля психолого-психиатрической экспертизы Александр Габышев выписан из диспансера», — цитирует ТАСС юриста правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексея Пряничникова. Сообщается, что правозащитник оказывал шаману правовую помощь.

Якутский шаман Александр Габышев в марте 2019 года собирался дойти до Москвы, но был задержан на границе Бурятии и Иркутской области и доставлен в психдисдиспансер. В клинике врачи признали его невменяемым, но не опасным для общества.

В декабре того же года Габышев в очередной раз выдвинулся в Москву, однако 12 мая его снова задержали. После этого шамана доставили в психиатрическую клинику, так как он отказался пройти тест на коронавирус, пишет телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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Анонимно
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