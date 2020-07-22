Шедшего к Путину якутского шамана отпустили из психбольницы

Якутского шамана Александра Габышева, шедшего к президенту РФ Владимиру Путину через всю страну, выписали из психиатрической клиники. В ней мужчина находился с середины мая.
«После проведенной 21 июля психолого-психиатрической экспертизы Александр Габышев выписан из диспансера», — цитирует ТАСС юриста правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексея Пряничникова. Сообщается, что правозащитник оказывал шаману правовую помощь.
Якутский шаман Александр Габышев в марте 2019 года собирался дойти до Москвы, но был задержан на границе Бурятии и Иркутской области и доставлен в психдисдиспансер. В клинике врачи признали его невменяемым, но не опасным для общества.
В декабре того же года Габышев в очередной раз выдвинулся в Москву, однако 12 мая его снова задержали. После этого шамана доставили в психиатрическую клинику, так как он отказался пройти тест на коронавирус, пишет