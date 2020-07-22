Россиянам предлагают компенсировать расходы за отдых на территории страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам, отдыхающим на отечественных курортах, предлагают компенсировать до 15 тысяч рублей. Такую меру поддержки внутреннего туризма предложил Ростуризм.

«Чтобы получить компенсацию, надо потратить на отдых более 25 тысяч рублей, срок бронирования должен быть более пяти ночей», — передает предложение Ростуризма портал News.ru . Если правительство РФ поддержит данную инициативу, то российские туристы смогут получать от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации расходов за отдых на территории страны. Деньги будут переводить на платежную карту «Мир».

Правительство может выделить на эти цели порядка 15 млрд рублей, уточняет издание. Данная мера поможет привлечь внимание граждан к направлениям отечественного туризма, от которых они раньше отказывались из-за высокой стоимости.

Ранее стало известно, что около 40% россиян планируют отдыхать этим летом за границей в случае полного снятия ограничительных мер, несмотря на пандемию коронавируса. Отпуск на отечественных курортах планирует каждый четвертый опрошенный россиянин.