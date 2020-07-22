В России зафиксирован рост уровня смертности в первом полугодии 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 июля, — 224-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 134-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных по всему миру за прошедшие сутки увеличилось на 233 250 человек и достигло отметки в 15 100 829. Выздороветь удалось уже 9 103 825 пациентам (+202 774). Жертвами стали 619 733 человека (+5 348).

В рейтинге стран-лидеров по числу инфицированных по-прежнему всех опережают США (4 028 547), Бразилия (2 166 532) и Индия (1 194 085). Россия находится на четвертом месте. В стране уже пятый день снижается число заболевших. За последние сутки зафиксировано 5 842 новых случаев заболевания. Таким образом, общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 783 328 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Первая российская вакцина готова. Речь идет о препарате, в создании которого участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Однако главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин заявил, что эффективная вакцина появится только через несколько лет. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о сроках государственной регистрации вакцины. По его словам, сейчас идет завершающий этап второй фазы испытаний препарата.

Две перспективные американские вакцины выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие недели начнутся финальные испытания еще четырех вакцин, и как только какая-либо вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной.

Ситуация в России

В России выросла смертность в первом полугодии 2020 года. Это произошло, в основном, из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров считает, что COVID-19 либо деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом. По его словам, если инфекция приобретет характер гриппа, то будет серьезным заболеванием, но к лету и оно станет проходить.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил в период пандемии выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей. Предполагается, что средства будут выделены на покупку лекарств. В Совфеде заявили, что решение о дополнительных выплатах пожилым гражданам может принять только российское правительство.

В Москве появились организации, предлагающие россиянам оформить визы для поездки за границу в обход запретов. Граждан отправляют «на лечение». Документы оформляются на основе реальной истории болезни. В ней специалисты ищут любой предлог, чтобы отправить клиента на лечение в страну, куда он хочет поехать.

Ситуация в мире

Президент Абхазии Аслан Бжания предложил российскому правительству рассмотреть возможность поэтапного снятия ограничений на границе с РФ. Глава республики отметил, что речь идет также об открытии курортного сезона. Он заявил, что Абхазия готова снять ограничения в любое время, но только при согласовании с Москвой.

Сотрудничество между Россией и Кубой, в том числе в области борьбы с распространением вируса , обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь. Стороны также подтвердили взаимный настрой на всемерное укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.