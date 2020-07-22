Сегодня, 22 июля, — 224-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 134-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных по всему миру за прошедшие сутки увеличилось на 233 250 человек и достигло отметки в 15 100 829. Выздороветь удалось уже 9 103 825 пациентам (+202 774). Жертвами стали 619 733 человека (+5 348).
В рейтинге стран-лидеров по числу инфицированных по-прежнему всех опережают США (4 028 547), Бразилия (2 166 532) и Индия (1 194 085). Россия находится на четвертом месте. В стране уже пятый день снижается число заболевших. За последние сутки зафиксировано 5 842 новых случаев заболевания. Таким образом, общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 783 328 человек.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Первая российская вакцина готова. Речь идет о препарате, в создании которого участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Однако главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин заявил, что
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Ситуация в России
В России выросла смертность в первом полугодии 2020 года. Это произошло, в основном, из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров считает, что COVID-19 либо деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом. По его словам, если инфекция приобретет характер гриппа, то будет серьезным заболеванием, но к лету и оно станет проходить.
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил в период пандемии выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей. Предполагается, что средства будут выделены на покупку лекарств. В Совфеде заявили, что решение о дополнительных выплатах пожилым гражданам может принять только российское правительство.
В Москве появились организации, предлагающие россиянам оформить визы для поездки за границу в обход запретов. Граждан отправляют «на лечение». Документы оформляются на основе реальной истории болезни. В ней специалисты ищут любой предлог, чтобы отправить клиента на лечение в страну, куда он хочет поехать.
Ситуация в мире
Президент Абхазии Аслан Бжания предложил российскому правительству рассмотреть возможность поэтапного снятия ограничений на границе с РФ. Глава республики отметил, что речь идет также об открытии курортного сезона. Он заявил, что Абхазия готова снять ограничения в любое время, но только при согласовании с Москвой.
Сотрудничество между Россией и Кубой, в том числе в
Ситуация вокруг