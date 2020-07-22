Правительство вернет россиянам деньги за отдых на родине

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что на эти цели выделено порядка 3,5 миллиарда рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Правительство готово вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации расходов за отдых на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме РФ.

«Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом», — заявил Мишустин. По его словам, на эти цели из бюджета выделено порядка 3,5 миллиарда рублей, а сами компенсации туристам составят от 5 до 15 тысяч в зависимости от тура.

Ранее компенсацию, как меру поддержки внутреннего туризма предложил ввести Ростуризм. В организации также перечислили требования для получения этой выплаты — стоимость тура от 25 тысяч рублей и срок бронирования более 5 ночей, передает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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