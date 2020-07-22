Правительство вернет россиянам деньги за отдых на родине

Михаил Мишустин заявил, что на эти цели выделено порядка 3,5 миллиарда рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство готово вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации расходов за отдых на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме РФ.

«Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом», — заявил Мишустин. По его словам, на эти цели из бюджета выделено порядка 3,5 миллиарда рублей, а сами компенсации туристам составят от 5 до 15 тысяч в зависимости от тура.

Ранее компенсацию, как меру поддержки внутреннего туризма предложил ввести Ростуризм. В организации также перечислили требования для получения этой выплаты — стоимость тура от 25 тысяч рублей и срок бронирования более 5 ночей, передает «Ридус».