«Единая Россия» намерена победить на всех одномандатных округах в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганском региональном отделении «Единой России» рассчитывают оставить за собой как минимум две трети мандатов в новом составе регионального парламента и одержать победу по всем 17 одномандатным округам. О таких предвыборных установках единороссов URA.RU рассказали собственные источники, близкие к партии. Информацию подтвердили в руководстве отделения.

«„Единая Россия“ нацелена на победу по всем одномандатным округам. По партийным спискам они рассчитывают получить не менее 48% голосов», — рассказал инсайдер. По его данным, единороссы ожидают, что явка на выборах составит около 25%.

Источник рассказал, что по подсчетам «ЕР» мандаты в новом составе облдумы сохранят представители всех оппозиционных партий, которые сейчас имеют представителей в региональном парламенте — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Наиболее серьезную конкуренцию партия власти ожидает от коммунистов, которые, по данным единороссов, могут получить до 20% голосов.

Секретарь регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев подтвердил URA.RU, что партия нацелена выиграть выборы по всем одномандатным округам. «А по списку позиция — получить более 50% голосов», — добавил он. При выполнении этих условий единороссы смогут получить в облдуме квалифицированное большинство — две третьи мандатов. При этом политик отметил, что задач обеспечить явку в 25% не стоит: «Задача — привести всех своих сторонников, чтобы они проголосовали».

Ранее URA.RU сообщало, что рейтинг «ЕР» в Курганской области последние два года заметно снижается. В 2018 году он был одним из самых высоких в стране — на уровне 43%. В конце 2019 года — уже 40%, а к концу марта, по данным закрытой социологии партии — всего лишь 36%.

Несмотря на это, социолог Сергей Ширяев считает, что у «ЕР» действительно есть шансы сохранить квалифицированное большинство в облдуме. В первую очередь — за счет сильных одномандатников. «Реальная борьба с оппозицией возможна лишь на третьей части округов», — заявил он URA.RU. Также эксперт отметил, что по партийным спискам у единороссов есть преимущество благодаря системе «Империале», согласно которой партии, набравшей наибольшее число голосов, достаются голоса партий, не прошедших в парламент.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.