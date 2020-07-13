Губернатор Шумков объявил войну элите, чтобы спасти выборы

Курганский губернатор Вадим Шумков пытается спасти выборы. Но для этого использует не самый эффективный инструмент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Власти Курганской области используют политическую технологию «внешнего врага» для кампании по выборам в региональную думу. Чтобы не проиграть предстоящие выборы, губернатор Вадим Шумков выпустил ряд заявлений о якобы готовящейся массированной информационной атаке на правительство региона. Подобные политтехнологии в регионах запрещены федеральным центром. По версии источников URA.RU, команда губернатора пошла на крайний шаг, чтобы спасти рейтинг «Единой России», падающий в регионе.

На площадках, которые считаются подконтрольными команде Шумкова, появилась информация о том, что в отношении правительства Курганской области якобы готовится крупнейшая информационная атака. А затем и сам губернатор на своих страницах в соцсетях опубликовал пост, где рассказывал об этой же атаке, не называя при этом конкретных оппонентов. «Наверняка будут „байки из склепа“ о „конфликте с элитками“ (оффшорными) и „неконструктивном поведении“ (отказе платить дань). Вбросы в стиле „фсе пропало“, провокации, „откровения“ и компиляции от секты исповедников „Бабло побеждает зло“», — написал глава Зауралья на своих страницах в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены, — ред.).

В соцсетях Шумков анонсирует информационную негативную кампанию. Эмоциональный пост получил неоднозначную оценку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Публикация Шумкова уже получила неоднозначную оценку у экспертов в PR и SMM. Медиаконсультант Александр Амзин отметил, что «не стоит даже утром публиковать посты, которые выглядят так, будто их написали не на трезвую голову».

Источники URA.RU уверены, что это заявление — часть предвыборной кампании в облдуму. «Все промахи властей, которые будет сейчас замечать оппозиция, планируется объяснять именно этой информационной кампанией. Более того, оппозиционных кандидатов будут обвинять, что они продались неведомым олигархам, и собираются разворовать Курганскую область», — считает источник, знакомый с ситуацией.

Подобного мнения придерживается политолог Сергей Ширяев. Он считает, что Вадим Шумков и пытается заранее ответить на негатив, ожидая усиление критики властей перед выборами.

Шумков любит делать резкие заявления. Благодаря этому даже попал на Первый канал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опасения зауральских властей понятны. Перед выборами в облдуму курганская «ЕР» находится в ситуации острой нехватки ярких и узнаваемых кандидатов. Одни и те же единороссы будут участвовать в выборах и по одномандатным округам, и по партийным спискам. В региональном отделении отрицают проблемы с кадрами, заявляя, что это политтехнологии, позволяющие сэкономить на избирательной кампании. При этом партия продолжает терять кандидатов. Например, глава Целинного района Курганской области Иван Светличный выдвинулся в Курганскую областную думу от «Партии Роста». А экс-единоросс Михаил Богданов баллотируется в региональный парламент от «Справедливой России».

Инсайдер напоминает также про конфликты вокруг кресла сенатора Совета Федерации. «Формально войны между бизнесменом Сергеем Муратовым (человек из команды Шумкова — ред.) и Сергеем Лисовским (действующий сенатор) нет. Но во время праймериз „Единой России“ площадки, связанные с Шумковым, обвиняли Лисовского в подтасовке результатов. Скандал дошел до Москвы, такие истории снижают рейтинг партии», — добавляет собеседник агентства.

Положение единороссов считают шатким — в преддверии выборов рейтинг партии в регионе упал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из открытых данных следует, что в 2018 году (когда Шумков стал врио губернатора) рейтинг «ЕР» в Курганской области был одним из самых высоких в стране — на уровне 43%. В конце 2019 года — уже 40%, а к концу марта (данные закрытой социологии партии) — всего лишь 36%. «На самом деле, рейтинг „Единой России“ действительно падает. Но это происходит не только в Зауралье. Есть ряд факторов», — считает Ширяев.

Источники URA.RU называют одной из ключевых причин снижения рейтинга партии резкую риторику и странные заявления губернатора Шумкова. В частности, его фразу, что в регионе больше нечего красть, высмеяли даже на Первом канале в передаче «Вечерний Ургант». Зауральцы также припоминают, как в новогоднем обращении к ним Шумков сказал: «Хватит ныть». При этом сам губернатор в своих заявлениях часто использует риторику в стиле «надо подождать», «вот-вот и получится», ссылается на тяжелое наследство от прошлых губернаторов. «Шумков много обещает. Но реальных сдвигов нет: зарплаты самые низкие в УрФО, а безработица — наоборот самая высокая. Все это выглядит как манипулирование мнением курганцев, но люди же видят реальное положение дел», — дает оценку собеседник, пожелавший сохранить анонимность.

Федеральный центр во время кампаний объединяет различные аудитории. В Кургане пытаются применить иной подход — найти врага для избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Риторика Шумкова, отмечают эксперты, противоречит последним тенденциям внутренней политики федерального центра — последние кампании велись в позитивном ключе. «И в президентской избирательной кампании, и в кампании по поправкам в Конституцию федеральная власть делала ставку на перезагрузку коалиции вокруг [главы РФ Владимира] Путина, на расширение групп, поддерживающих политику президента. Эту политику (условно — „политику вовлечения“) Кремль считает в принципе эффективной и для регионов. Там, где губернатор идет на конфликт с теми или иными значимыми группами, размывая базу поддержки, у федерального центра могут возникнуть претензии, в том числе довольно жесткие», — считает директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

По оценке политолога Александра Пирогова, заявления о готовящейся информационной атаке из уст главы региона звучат неуместно. «Это звучит, как роспись в собственном бессилии. Создание образа слабости и попытка уйти в какую-то конспирологию, обвинить некие загадочные силы в том, что все плохо. Очевидно, что Курганская область — депрессивный и сложный регион. И на этом фоне заявления, что кто-то чему-то мешает, звучат странно. Каждому губернатору что-то мешало, но они не опускались до создания мифического демонического образа врага, строящего козни. Получился какой-то политический манифест, который звучит не убедительно и не серьезно. Тем более, что и жители, и элита прекрасно понимают, что на самом деле никакого врага нет», — добавил эксперт.

В адрес правительства направлен запрос, ответ на него пока не поступил. Напомним, выборы в Курганскую областную думу состоятся 13 сентября. Пока что за места в облдуме будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.