Ключевой зам свердловского губернатора заболел коронавирусом

Заболел еще один подчиненный губернатора Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из ключевых замов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заболел коронавирусом. Эту информацию URA.RU подтвердили сразу несколько высокопоставленных источников.

«На больничном он с прошлой недели, тест подтвердил коронавирус», — рассказал инсайдер. Имя чиновника известно агентству, однако назвать его невозможно по нормам действующего российского законодательства. Сам заболевший также в пятницу подтверждал в разговоре с URA.RU факт нахождения на больничном, однако на тот момент результат теста на коронавирус был еще неизвестен. В пятницу министр сообщил, что чувствует себя хорошо. Оперативный комментарий получить не удалось — чиновник не ответил на сообщение в мессенджере.

Ранее сообщалось о выявлении коронавируса у двух членов свердловского кабмина — министр АПК и потребрынка Дмитрий Дегтярев был госпитализирован, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев самоизолировался дома: у него слабо выраженные симптомы заболевания. Также коронавирусом заболела депутат гордумы Елена Дерягина, которая скончалась в больнице от тромбоэмболии. Кроме того, COVID-19 переболел депутат Владимир Крицкий и другие.