В правительстве будут следить за соблюдением масочного режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники правительства Свердловской области были шокированы новостью о смерти главы министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Дмитрия Дегтярева. В зданиях правительства усилят карантинные меры.

«Болеет достаточно большое количество знакомых, но все выздоравливают. Мы были уверены, что Дегтярев тоже вскоре вернется на свое рабочее место. Никто не ожидал, что он умрет, он же еще молодой», — прокомментировал высокопоставленный источник. По данным URA.RU, на входах в здания правительства продолжат проводить термометрию, несмотря на то, что это создает очереди. Также планируется тщательно следить за соблюдением масочного режима — в том числе с помощью камер видеонаблюдения, расположенных внутри помещений. Работникам и посетителям по-прежнему будут предлагаться санитайзеры для обработки рук.

Жесткий режим карантина был введен в правительстве Свердловской области 24 марта, на удаленную работу было переведено около половины сотрудников. На свои рабочие места они вернулись в середине мая.

Ранее URA.RU сообщало о заражении коронавирусом двух членов свердловского кабмина — главы департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева, который самоизолировался дома и одного из ключевых замов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Также коронавирусом заболела депутат гордумы Елена Дерягина, которая скончалась в больнице от тромбоэмболии. Кроме того, COVID-19 переболел депутат Владимир Крицкий и другие.