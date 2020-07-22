Путину доложили о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян снижаются, поэтому в Пенсионный фонд России поступает меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился», — рассказал Топилин. Поступления в фонд снизились также за счет введения льгот и отсрочек по платежам для малого бизнеса, говорится в стенограмме встречи, опубликованной на официальном сайте Кремля. Топилин подчеркнул, что все обязательства ПФР в текущем году будут выполнены.
Ранее бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко заявил, что россияне могут потерять в реальных располагаемых доходах больше, чем в 1999 году. По его словам, кризис до сих пор не исчерпан, а значит, спад экономики продолжится.
Каждый пятый россиянин, работающий по найму, заявил о снижении зарплаты и других выплат. Работники частного сектора говорят о снижении дохода чаще, чем бюджетники, передает «Национальная служба новостей».