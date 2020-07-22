Политтехнолог объяснила, зачем россиянам трехдневное голосование

Увеличение сроков для голосования поможет стать им более безопасными Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Изменения в избирательном законодательстве России, одобренные Госдумой, являются свидетельством проявления демократии в стране. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделилась политтехнолог Алена Август.

«Голосование, которое проходит в один день — это узкое горлышко. Надо успеть, найти время. Если дней больше, то горлышко расширяется и больше людей придет. Это более широкий поток демократии, потому что расширяются возможности», — сказала Август. По ее словам, избирательное законодательство должно меняться вместе с людьми. Она отметила, что раньше россияне имели похожий рабочий график и быт, а сейчас мир кардинально изменился в этом отношении.

По словам политтехнолога, увеличение числа дней для голосования повысит легитимность процесса, поскольку больше людей сможет прийти, чтобы выразить свою точку зрения. Также Август оценила то, что наблюдателями могут стать люди, проживающие в регионе, где проводятся выборы. По мнению эксперта, так граждане станут более ответственно относиться к выборам, поскольку будут воспринимать их как нечто личное.

Август надеется, что новое законодательство позволит улучшить процедуру подсчета голосов. Кроме того, граждане будут менее уставшими, будет меньше ажиотажа и скандалов на избирательных участках. Она напомнила, что во многих странах выборы уже проходят по несколько дней. По ее мнению, Россия не копировала чей-то конкретный опыт, а взяла от всех только самое лучшее.

Эксперт подчеркнула — решение иначе подойти к процессу голосования в стране возникло из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что пока неизвестно, когда обстановка станет безопасной, поэтому увеличение сроков для выборов один из вариантов для защиты населения.

Ранее в Госдуме приняли закон об изменениях в избирательном законодательстве России, напоминает радио Sputnik. Специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов считает, что трехдневные выборы по всей России позволят повышать явку.