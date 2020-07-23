22 июля 2020

Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал находится в СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал. Сенатор узнала об условиях, в которых содержится бывший глава региона.

«Как сенатор имею право и сама приехать в следственный изолятор, что и сделала», — сообщила Грешнякова в своем Instagram. Она пообщалась с руководством СИЗО № 2. Грешнякова отметила, что письма к Фургалу идут со всей страны. Однако увидеться с Фургалом ей не удалось, так как для этого нужно разрешение следователя, добавила она.

Бывший губернатор Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. Сам Фургал свою вину не признает, пишет RT. После ареста губернатора в регионе начались массовые протесты. По словам адвоката Фургала Бориса Кожемякина, он не одобряет массовых акций в свою поддержку, передает агентство Nation News. Исполняющим врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев, уточняет «Утро.ру».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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