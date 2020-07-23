Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал

Бывший губернатор Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. Сам Фургал свою вину не признает, пишет RT . После ареста губернатора в регионе начались массовые протесты . По словам адвоката Фургала Бориса Кожемякина, он не одобряет массовых акций в свою поддержку, передает агентство Nation News . Исполняющим врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев, уточняет « Утро.ру ».

«Как сенатор имею право и сама приехать в следственный изолятор, что и сделала», — сообщила Грешнякова в своем Instagram. Она пообщалась с руководством СИЗО № 2. Грешнякова отметила, что письма к Фургалу идут со всей страны. Однако увидеться с Фургалом ей не удалось, так как для этого нужно разрешение следователя, добавила она.

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал. Сенатор узнала об условиях, в которых содержится бывший глава региона.

Сергей Фургал находится в СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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