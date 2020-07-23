Иван Светличный заявил, что в Целинном районе ведется «закулисная игра» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного района Курганской области Иван Светличный не обращался в суд с просьбой отозвать свой иск к депутатам местной думы, поставившим ему «неуд» за работу в 2019 году. Как заявил URA.RU сам Светличный, это сделал сотрудник районной администрации, не уведомив главу района.

«Не я отозвал иск, а почему-то юрист администрации без моего ведома отозвала иск. Кто ей посоветовал это сделать — она молчит. Она вышла на один день с больничного, написала от своего имени отзыв иска, не согласовала со мной, и опять ушла на больничный», — заявил Светличный. По его мнению, в муниципалитете ведется «закулисная игра».

В качестве доказательства чиновник предоставил URA.RU копию заявления об отказе от иска. Документ подписан Екатериной Бебякиной — ведущим специалистом юридического отдела районной администрации. «Она представляет интересы администрации по доверенности, но иск был от меня лично, она вообще не имела права отзывать иск». Светличный заявил, что напишет заявление в полицию о злоупотреблении полномочиями: «Пусть выясняют, почему она так сделала».

Получить оперативные комментарии Бебякиной URA.RU не удалось. В администрации Целинного района заявили, что она находится на больничном.

Ранее URA.RU сообщало, что Целинный районный суд прекратил производство по административному иску Светличного к районной думе, так как истец отказался от своих требований. Судья определил, что «повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается». Светличный требовал признать незаконным решение районной думы, которая поставила главе «неуд» за работу в 2019 году, заявив, что голосование проходило с нарушением устава муниципалитета.