Иван Светличный отозвал свой иск к районной думе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного района Иван Светличный отозвал из суда свой иск к депутатам местной думы, которые поставили за его работу «неудовлетворительно». Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Истец отказался от административного иска и отказ принят судом», — сообщается в материалах дела. Спор между Светличным и районной думой рассматривал лично председатель Целинного районного суда Владимир Катиркин. «Производство по делу прекратить в связи с отказом от иска. Повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается», — говорится в решении суда (копия имеется в распоряжении URA.RU).

Дозвониться до Светличного за комментариями о причинах отказа от иска URA.RU не удалось. Ранее стало известно, что глава района подал в суд на решение районной думы о неудовлетворительной оценке его работы за 2019 год. Он заявлял, что оценка никак не связана с отчетом главы за девять месяцев, а голосование проходило и принималось с нарушением устава района.

Сейчас в районе продолжаются скандалы, в том числе связанные с кадровой политикой властей. Так, Светличный дважды увольнял двух своих заместителей — Елену Гарипову и Петра Скоробогатова, но оба чиновника дважды возвращались на работу по решению суда. В июле Светличный вышел из «Единой России». Он выдвинулся на выборы в Курганскую областную думу от «Партии Роста» по одномандатному округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский и Частоозерский районы).