Генпрокурор решил спор с СК по делу опального следователя

Следователя Руслана Миниахметова подозревают в получении взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прокурор Игорь Краснов отклонил просьбу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возобновить уголовное дело на старшего следователя по особо важным делам СК РФ Руслана Миниахметова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Жалоба председателя СК отклонена, решение замгенпрокурора Виктора Гриня, отменившего постановление о возбуждении дела в отношении Миниахметова, признано законным», — приводит ТАСС слова собеседника. Адвокат следователя Константин Трапаидзе добавил, что вопрос с уголовным делом исчерпан, а сам Миниахметов уволился из СК по собственному желанию.

Сотрудники ФСБ задержали Руслана Миниахметова 3 июля. На следователя завели уголовное дело по статье «Получение взяток в особо крупном размере». По версии СК, сотрудник ведомства получил взятку от банкиров, которых Миниахметов обвинял в хищениях. Но уже через несколько часов после задержания следователя замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление СК о возбуждении уголовного дела. Тогда Следственный комитет обжаловал решение Гриня.