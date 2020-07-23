Генпрокурор решил спор с СК по делу опального следователя

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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, следственный комитет, скр по свердловской области, улица омская91
Следователя Руслана Миниахметова подозревают в получении взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прокурор Игорь Краснов отклонил просьбу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возобновить уголовное дело на старшего следователя по особо важным делам СК РФ Руслана Миниахметова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Жалоба председателя СК отклонена, решение замгенпрокурора Виктора Гриня, отменившего постановление о возбуждении дела в отношении Миниахметова, признано законным», — приводит ТАСС слова собеседника. Адвокат следователя Константин Трапаидзе добавил, что вопрос с уголовным делом исчерпан, а сам Миниахметов уволился из СК по собственному желанию.

Сотрудники ФСБ задержали Руслана Миниахметова 3 июля. На следователя завели уголовное дело по статье «Получение взяток в особо крупном размере». По версии СК, сотрудник ведомства получил взятку от банкиров, которых Миниахметов обвинял в хищениях. Но уже через несколько часов после задержания следователя замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление СК о возбуждении уголовного дела. Тогда Следственный комитет обжаловал решение Гриня.

Миниахметов вел несколько громких уголовных дел, среди которых расследование дела генерал-лейтенанта Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова и блогера Алексея Навального. Речь идет о делах «Кировлеса» и «Ив Роше», уточняет «Федеральная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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