Матвиенко заявила, что Совет Федерации покинут до семи сенаторов

Матвиенко приветствует смену сенаторов в Совете Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в сентябре из палаты могут уйти до семи сенаторов.
«Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным», — приводит ТАСС слова Матвиенко. Отмечается, что Матвиенко приветствует смену сенаторов.
Ранее сообщалось, что уйти из Совфеда после единого дня голосования могут представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Кроме них, уйти планируют Николай Федоров и Олег Морозов и Владимир Лаптев. Клинцевич, Марков, Морозов, Лаптев и Федоров подтвердили свой уход.