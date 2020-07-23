В Свердловской области резко ухудшится погода

Дожди в регионе будут в пятницу и субботу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области до 26 июля ожидается переменная облачность и небольшие дожди. В пятницу в Екатеринбурге прогнозируют порывы ветра до 14 м/с, сообщили в Уральском гидрометцентре.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге местами небольшие дожди», — говорится в сообщении Уралгидрометцентра о погоде на 24 июля. Температура днем будет в районе 21-26 градусов, ночью — 11-16 градусов. 25 июля погода в регионе будет аналогичная, а 26 июля осадков не прогнозируется.

В Екатеринбурге температура воздуха днем в выходные ожидается на пару градусов выше, чем в среднем в регионе, днем — от 24 до 26 градусов, ночью — 14-16 градусов. Вечером 24 июля синоптики обещают небольшой дождь, а выходные «без существенных осадков».

В июле в Свердловской области была аномальная жара, температура доходила почти до 40 градусов. В августе синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дожди.