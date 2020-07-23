Кадыров стал генерал-майором Росгвардии

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XIX съезд всероссийской политической партии
Путин присвоил звание Кадырову по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом сообщил сам лидер Чечни.

«Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте». Глава Чечни уточнил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию.

По словам Кадырова, он готов выполнить любой приказ Путина. «Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», — пообещал политик. Также Кадыров вспомнил о своем фото с двумя пулеметами. Он заверил, что оружие законно и принадлежит Росгвардии.

Ранее Кадыров призвал пожизненно признать Путина президентом России. Однако в Кремле ответили, что подобная должность не предусмотрена Конституцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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