Кадыров стал генерал-майором Росгвардии

Путин присвоил звание Кадырову по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом сообщил сам лидер Чечни.

«Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте». Глава Чечни уточнил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию.

По словам Кадырова, он готов выполнить любой приказ Путина. «Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», — пообещал политик. Также Кадыров вспомнил о своем фото с двумя пулеметами. Он заверил, что оружие законно и принадлежит Росгвардии.

Ранее Кадыров призвал пожизненно признать Путина президентом России. Однако в Кремле ответили, что подобная должность не предусмотрена Конституцией.