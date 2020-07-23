Собчак попросила Генпрокуратуру проверить монастырь отца Сергия

Собчак обвиняет служителей монастыря в преступлениях по шести статьям УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, снявшая фильм «Монастырь особого назначения» об опальном схиигумене Сергие, обратилась в следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в Среднеуральском женском монастыре. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Интервью, данные героями фильма, свидетельствуют о совершении ряда преступлений против несовершеннолетних», — пишет Собчак. Она обвиняет служителей монастыря в преступлениях по шести статьям УК РФ. Среди обвинений: изготовление и хранение наркотиков, склонение несовершеннолетних к их употреблению, истязания несовершеннолетних. Собчак в обращении призывает провести проверки в монастыре, призвать виновных к ответственности и помочь пострадавшим.

Ранее представитель опального схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил, что выход фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» люди проигнорируют. При этом Могучев признался, что ему все-таки придется отсмотреть картину.