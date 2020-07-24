Путин сделал гостайной методы проверки паспортов силовиками

Президент России Владимир Путин отнес к государственной тайне сведения о методах защиты и проверки подлинности паспортов. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, <…> сведения о методах и способах защиты паспортов, иных изделий или полиграфической продукции, изготавливаемых по заказу МВД России, Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности, предназначенных только для представителей МВД России, ФСБ России, Росгвардии», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 23 июля.
Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком, напомним, разрабатывают законопроект, которым предлагается разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения некоторых услуг. выбор именно водительского удостоверения обусловлен широким распространением этого вида документа и возможностью его проверки с использованием государственных информационных ресурсов.