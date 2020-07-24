Члены УИК из ряда регионов недовольны оплатой за работу на общероссийском голосовании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Сразу в нескольких регионах члены избирательных комиссий пожаловались на низкие выплаты на работку на голосовании по изменению Конституции. В ЦИК сказали, что деньги на эти цели выделялись Минфином еще в феврале, поэтому пересчитать эту сумму уже невозможно. Доплаты же должны производиться из региональных бюджетов.

Так, работники нескольких избиркомов Воронежа сказали, что получили за работу на общероссийском голосовании по шесть тысяч рублей. По их словам, оплата за семидневную рабочую неделю оказалась сопоставима той, что они получали за работу на президентских выборах 2018 года. «За один день они получали одну седьмую. Больше всего получили, разумеется, председатели и их замы, потому что они должны были присутствовать каждый день. Люди не знали, что они получат так мало», — рассказал газете « Коммерсант» замглавы воронежского регионального «Яблока» Павел Губанов.

Председатель регионального избиркома Сергей Канищев заявил, что на оплату труда членов комиссий из федерального бюджета было выделено 195 млн рублей. Средняя выплата должна была составить 11,5 тысяч рублей, однако итоговая сумма зависит от графика и конкретной работы — кто-то выходил на придомовые территории, кто-то — выезжали в населенные пункты. При этом, по словам собеседника издания, в скором времени работники получат дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии. Сумму не уточнил.

Аналогичные жалобы поступили от некоторых членов московских избирательных участков (от 5 до 12,5 тысяч), ленинградских (7-13 тысяч), ханты-мансийских (порядка 7 тысяч), казанских (примерно по 8 тысяч). Член ульяновской УИК №3328 Александр Брагин за четырехдневную работу получил 5 тысяч рублей, как и большинство его коллег. По его словам, некоторые из них намерены выйти из комиссии, поскольку на сентябрьских выборах им придется работать три дня, но «такая оплата не компенсирует моральных и физических затрат». В региональном избиркоме журналистам сказали, что людям доплатят еще примерно по 4,5 тысяч рублей из-за угрозы заражения коронавирусом.

В Сургуте, по словам члена УИК №406, Вадима Абдуррахманова, работникам заплатили от 8 до 12 тысяч, однако, представители «Единой России» получили больше — от 18 до 20 тысяч. источник издания в ЦИКе пояснил, что деньги на оплату выделялись Минфином еще в феврале, когда о многодневном голосовании речь не было. Сейчас пересчитать эту сумму не представляется возможным. «Доплата за дополнительные дни работы должна поступить из региональных бюджетов, и размер суммы каждый регион определяет сам», — добавил он.