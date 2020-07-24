Погребняк покинул ФК «Урал» после поражения в Кубке России

Причиной ухода Погребняка из «Урала» называется истечение срока контракта Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Нападающий Павел Погребняк покидает футбольный клуб «Урал». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Ранее «Урал» проиграл подмосковному клубу «Химки» в полуфинале «Олимп — Кубка России».

«Истек срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом „Урал“. Нападающий покидает нашу команду. Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи „Урала“, за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба!» — говорится в сообщении.

Сам футболист отметил, что был частью команды в течение двух лет и благодарен за поддержку. «Я получал удовольствие от игры за „Урал“ и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах», — уточнил он.

За время выступления в «Урале» Погребняк провел 33 матча в РПЛ и Кубке России. Стал автором восьми забитых мячей. Во время перерыва в сезоне 2019/2020 годов у спортсмена обнаружили коронавирус. Футбольный клуб закрыли на карантин. Команда в следующем сезоне не сможет принять участие в еврокубках. Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов ушел в отставку