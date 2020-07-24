Ущерб от аварии в Норильске взыщут с акционеров «Норникеля»

Ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске может быть взыскан из личных средств акционеров «Норникеля». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, правительство страны пообещало сделать все, чтобы сумма ущерба не ударила по муниципальным и региональным бюджетам. «Пусть правительство решит, будут это личные средства акционеров „Норникеля“ или иные источники, но не за счет налога на прибыль», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».
Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу там вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз. Вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов — до 20 см. «Норникель» будет продолжать ликвидацию ЧП до полного устранения ущерба. На это у предприятия уйдет более пяти млрд рублей, пишет RT. В Росприроднадзоре оценили вред экологии региона в 148 млрд рублей или два млрд долларов, уточняет «Национальная служба новостей».