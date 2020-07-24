В МИД России раскрыли, когда откроют границы с Турцией

Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Турцией решится до конца лета. Об этом сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Журналисты задали ему вопрос о том, запустятся ли авиаперелеты до конца лета. «Не исключено, да», — цитирует РИА «Новости» Иванова. По его словам, этот вопрос рассматривается ведомством.
Ранее советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией является фейком. Договора между странами все еще нет. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля. Перелеты авиакомпании «Турецкие авиалинии» из Екатеринбурга могут начаться не раньше 1 октября. В настоящее время в расписании авиакомпании нет более ранних рейсов из Кольцово.