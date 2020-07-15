В России назвали фейком новость о возобновлении полетов в Турцию

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Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российская сторона рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр называл дату 15 июля. Перелеты авиакомпании «Турецкие авиалинии» из Екатеринбурга могут начаться не раньше 1 октября . В настоящее время в расписании авиакомпании нет более ранних рейсов из Кольцово.

«Ни одна авиакомпания, ни один туроператор информацию [о возобновлении перелетов] не получали», — цитирует телеканал 360 Горина. Он отмечает, что эта новость похожа на фейк. По словам Горина, информацию о возобновлении перелетов не подтвердил ни Минтранс, ни Росавиация, ни оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минтранс заявило, что авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено уже в ближайшее время. Переговоры по возобновлению полетов начнут профильные ведомства двух стран.

Информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией является фейком. Договора между странами еще нет. Об этом рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Авиакомпании и туроператоры не подтвердили информацию о возобновлении перелетов с Труцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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