Мишустин спас курганскую больницу, за которую ему было стыдно

Ремонт в больнице скорой помощи должен быть закончен до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство России выделило 200 млн рублей на ремонт больницы скорой помощи в Кургане, которую в феврале 2020 года посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Сегодня [в пятницу, 24 июля] правительство выделило на ремонт и оборудование для больницы 200 млн рублей», — написал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Он уточнил, что Мишустин обещал профинансировать ремонт учреждения здравоохранения во время своего рабочего визита в Курган.

Мишустин посетил Курган 25 февраля. При посещении БСМП он отметил плачевное состояние этого медучреждения. «Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд», — заявлял тогда премьер-министр. Деньги на ремонт и закупку нового оборудования выделены из резервного фонда правительства. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что ремонт будет завершен до конца 2020 года. Главврач БСМП Сергей Фролов уволился через несколько дней после визита Мишустина.