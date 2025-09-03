Чем запомнился курганцам полковник полиции Найда, уехавший в ЛНР

Уехавший из Курганской области в ЛНР полковник полиции Руслан Найда — специалист в области миграционного законодательства. В настоящий момент проживает в городе Луганск, Луганская Народная Республика (ЛНР), где получил должность начальника управления по вопросам миграции МВД ЛНР. Его профессиональный путь связан с работой в структурах МВД как ЛНР, так и Российской Федерации. Информацию о силовике собрали в редакции URA.RU.
Начало карьеры в ЛНР
Свою службу Руслан Найда начал в органах внутренних дел Луганской Народной Республики. В течение нескольких лет он занимал должность заместителя начальника миграционной службы МВД ЛНР. За время работы в республике он принимал активное участие в реализации государственной программы по выдаче паспортов Российской Федерации жителям ЛНР.
Переезд в Курганскую область
В январе 2024 года полковник Найда был переведен в Курганскую область, где возглавил управление по вопросам миграции регионального УМВД России. Его назначение совпало с периодом активных изменений в миграционной политике региона.
Руководство миграционными процессами в Курганской области
В Курганской области под руководством Найды были реализованы меры по ужесточению контроля за соблюдением миграционного законодательства. Особое внимание уделялось работе с иностранными гражданами, трудоустроенными на предприятиях региона. В рамках надзорной деятельности были ужесточены меры к работодателям, допускавшим нарушения миграционного законодательства.
Лишение гражданства за тяжкие преступления
Одним из значимых направлений работы управления под руководством Найды стало лишение гражданства Российской Федерации лиц, ранее имевших иностранное гражданство и совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Эта мера была реализована в соответствии с федеральным законодательством и направлена на обеспечение безопасности региона.
Усиление работы с мигрантами
В период руководства Найды была усилена работа с мигрантами, находящимися на территории Курганской области. В частности, проводились проверки условий труда и проживания иностранных граждан, а также разъяснительные мероприятия по вопросам соблюдения миграционного режима.
Возвращение в ЛНР
Летом 2025 года Руслан Найда был откомандирован обратно в Луганскую Народную Республику. Здесь он вновь возглавил управление по вопросам миграции МВД ЛНР, продолжив работу по интеграции республики в правовое пространство Российской Федерации и совершенствованию миграционной политики.
Смена руководства в управлении миграции
После отъезда Найды из Кургана, руководство управлением по вопросам миграции УМВД России по Курганской области временно легло на заместителей начальника. На данный момент среди руководителей управления значатся полковник полиции Роман Кокорин и полковник полиции Ольга Поздеева, специализирующаяся на работе с гражданами Российской Федерации.
Вклад в развитие миграционной службы
Руслан Найда зарекомендовал себя как эффективный руководитель, способный оперативно реагировать на вызовы времени и обеспечивать выполнение задач на высоком профессиональном уровне. Его опыт работы в условиях особого правового режима ЛНР и в российском регионе позволил внести значительный вклад в развитие системы миграционного контроля. Деятельность Руслана Найды находила поддержку среди коллег и представителей общественности. Его подход к организации работы отмечался как взвешенный и ориентированный на обеспечение безопасности и правопорядка в регионе.
