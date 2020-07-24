Личные данные клиентов «Альфа-банка» утекли в интернет

В интернете появились данные клиентов «Альфа-банка», в которых содержатся ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон. База данных появилась на одном из хакерских форумов.
«В даркнете 22 июня появилось сообщение о продаже базы данных клиентов крупнейших российских банков», — передают «Известия». По сообщению издания, объем данных, выставленных на продажу, неизвестен. Отмечается, что продавец баз данных готов выгружать по 5 тысяч строк с информацией в неделю.
В пресс-службе «Альфа-банка» URA.RU рассказали, что проводится расследование инцидента. Сообщается, что утечка информации произошла не из внутренних систем банка. «Подчеркиваем, что деньги клиентов находятся в безопасности — утекшие данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов», — отмечают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в открытом доступе появилась появились адреса и номера телефонов 600 тысяч пользователей сервисов объявлений Avito и «Юла». Данные размещались на сайте с 26 июня по 22 июля.