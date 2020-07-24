В рядах сибирских татар начался раскол после демарша части из них против установки креста Ермаку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменский экс-депутат гордумы и глава местной национально-культурной автономии (НКА) «Сибирские татары» Динар Абукин обратился к губернатору региона с просьбой инициировать проверку деятельности своих соратников. Общественник считает, что существование одноименной областной НКА сибирских татар под руководством Файзии Маргановой угрожает нацбезопасности страны. Письмо с обращением он направил в приемную главы области Александра Моора.

«В Тюменской области действует законодательство России, и оно первично. Поэтому крайне щекотливая ситуация, продолжающая развиваться вокруг незаконного двоевластия в НКА, — это потенциальная угроза для национальной безопасности России», — сообщает губернатору экс-депутат Динар Абукин. Он предлагает начать внепланово полную проверку организации Маргановой: исследовать ее деятельность, документацию, а также проводимые ею организационные процедуры.

Связаться с самой Файзией Маргановой не удалось — не ответила на звонок редакции. Ранее она совместно с председателем союза сибирскотатарских писателей Кларой Кучковской и руководителем тюменского филиала РООО «Татарское дворянское собрание» мурзой Данияром Ахметовым подписали обращение к губернатору против установки памятного креста дружине Ермака в Тобольске.

Такое же письмо главе региона ушло от имени ее соратницы главы РТОО «Наследие» Луизы Шамсутдиновой совместно с председателем совета НКА сибирских татар Зайтуной Тычинских и филолога Гульсины Ташкеевой. В них они обвинили инициатора установки памятника историка Аркадия Елфимова в оскорблении сибирских татар. Как ранее сообщали источники URA.RU, ФСБ начало проверку высказываний и деятельности Файзии Маргановой и Луизы Шамсутдиновой.