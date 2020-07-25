Решение об открытии границ и возобновлении авиасообщения должно быть пересмотрено в ближайшее время, так как оно преждевременно. В этом уверены член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов и депутат Госдумы Евгений Федоров.
«Я не понимаю — почему с Турцией? Там ситуация еще очень неблагополучная. Знаете, не понимаю ни Танзанию, ни Турцию», — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.
Кроме этого, он указал на русофобские настроения внутри Турции и обвинил Анкару в сокрытии реальных данных об эпидемии коронавируса. Депутат Евгений Федоров уверен, что России необходимо более жестко подходить к борьбе с коронавирусом. По его словам, стоит ввести серьезные карантинные меры, как это было в Китае. Он добавил, что решение о возобновлении авиасообщения в сложившейся ситуации является неадекватным и должно быть пересмотрено.
Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, передает «Ридус». Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Сильнее всего — на путешествия в Танзанию. В Ассоциации туроператоров россиянам посоветовали при путешествии оформлять расширенную страховку, чтобы избежать лишних расходов в случае заболевания коронавирусом.