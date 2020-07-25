В России выздоровели больше половины больных коронавирусом

146 человек скончались от коронавируса за сутки в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлен 5 871 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. За весь период пандемии в России подтверждено 806 720 случаев заражения. При этом выздоровело 597 140 россиян, скончались 13 192 человека.

«За последние сутки в России выявлен 5 871 новый случай коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 366 человек, скончались 146.

На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+648), на втором месте Свердловская область (+251), на третьем ХМАО (+193). В других регионах УрФО и в Прикамье ситуация следующая: в ЯНАО обнаружено 130 новых зараженных, в Челябинской области (+124), в Тюменской области (+101). В Пермском крае выявлено 75 новых случаев, в Курганской области (+38).